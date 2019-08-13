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Роналду назвав основну відмінність між ним та Мессі

16:43 557 Читать на русском
Роналду назвав основну відмінність між ним та Мессі
Мессі та Роналду / Reuters

Португалець поділився думкою щодо порівнянь із зірковим аргентинцем.

"Різниця між нами в тому, що я вигравав Лігу чемпіонів з різними командами, я був найкращим бомбардиром цього турніру шість разів поспіль.

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У світі не так багато футболістів, які вигравали Лігу чемпіонів п'ять разів, тому я можу ототожнювати себе з цим змаганням. Мессі – прекрасний футболіст, його будуть пам'ятати не тільки як людину, яка виграла п'ять "Золотих м'ячів", але і за те, що він, як і я, стає кращим рік за роком", – наводить слова Роналду Football Italia.

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Нагадаємо, португалець вигравав Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед та Реалом, однак у перший сезон в Ювентусі головний євротрофей йому не підкорився.

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