Ювентус був серйозно налаштований на матч з каталонцями. Роналду вже в дебюті зустрічі відкрив рахунок з пенальті, а Маккені за кілька миттєвостей розстріляв тер Штегена шедевральними боковими ножицями. Цікаво, що за перші 20 хвилин домашнього матчу Ліги чемпіонів Барселона вперше пропустила два голи.

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По перерві Кріштіану вдруге переграв кіпера "блаугранас" з пенальті. А от гол Бонуччі судді скасували через офсайд – 3:0 на користь туринців. Ювентус та Барселона крокують в 1/8 Ліги чемпіонів.