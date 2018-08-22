Роналду: Ювентус не буде зациклюватися на перемозі в Лізі чемпіонів

Новоспечений футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду заявив, що перемога в Лізі чемпіонів не є головною метою команди нинішньому сезоні.

"Я хочу виграти Лігу чемпіонів з Ювентусом. Ми сконцентруємося на цьому разом з партнерами, але зациклюватися не будемо. Ми будемо йти крок за кроком, а тоді подивимося. Якщо не вийде в цьому сезоні, то в наступному.

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Головна мета Ювентуса в цьому сезоні – перемога в Серії А, Кубку Італії, а також якнайкраще виступити в Лізі чемпіонів", – цитує Роналду Football Italia.

Нагадаємо, португалець цього літа за 117 млн євро перебрався в Турин з Реала, з яким тріумфував у Лізі чемпіонів чотири рази.

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