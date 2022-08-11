Президент Реала Флорентіно Перес змушений постійно відбиватися від фанатів, які знову хочуть бачити Кріштіану Роналду у футболці "вершкових".

Один з вболівальників мадридського клубу особисто зустрів Фло і попросив повернути легендарного португальця.

"Підписати Роналду? Знову? Йому 38 років (насправді 37 – прим. Футбол 24)", – відрубав Перес з посмішкою.

Real Madrid President Florentino Perez:



“Sign Cristiano? Again? He's 38 years old.”



( @AbdulSVSLGS)pic.twitter.com/qfnRAFG3EP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2022

Цього літа Роналду став одним з головних ньюсмейкерів трансферного вікна. Португалець відчайдушно намагється покинути кризовий МЮ і перейти до учасника ЛЧ, однак поки жоден з грандів не робив серйозних пропозицій "червоним дияволам".

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