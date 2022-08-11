"Роналду? Йому 38 років": Перес висміяв прохання повернути легенду в Реал
11 серпня 22:10 - Читать на русском
Президент Реала Флорентіно Перес змушений постійно відбиватися від фанатів, які знову хочуть бачити Кріштіану Роналду у футболці "вершкових".
Один з вболівальників мадридського клубу особисто зустрів Фло і попросив повернути легендарного португальця.
"Підписати Роналду? Знову? Йому 38 років (насправді 37 – прим. Футбол 24)", – відрубав Перес з посмішкою.
Цього літа Роналду став одним з головних ньюсмейкерів трансферного вікна. Португалець відчайдушно намагється покинути кризовий МЮ і перейти до учасника ЛЧ, однак поки жоден з грандів не робив серйозних пропозицій "червоним дияволам".
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