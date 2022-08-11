"Роналду? Ему 38 лет": Перес высмеял просьбу вернуть легенду в Реал
22:10 - Читати українською
Президент Реала Флорентино Перес вынужден постоянно отбиваться от фанатов, которые снова хотят видеть Криштиану Роналду в футболке "сливочных".
Один из болельщиков мадридского клуба лично встретил Фло и попросил вернуть легендарного португальца.
"Подписать Роналду? Снова? Ему 38 лет (на самом деле 37 – прим. Футбол 24)", – отрезал Перес с улыбкой.
Этим летом Роналду стал одним из главных ньюсмейкеров трансферного окна. Португалец отчаянно пытается покинуть кризисный МЮ и перейти к участнику ЛЧ, однако пока ни один из грандов не делал серьезных предложений "красным дьяволам".
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