Роналду ударом збив дівчину-стюарда на розминці – Кріш відзначився благородним вчинком, а "жертва" не була даремною
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду випадково спровокував неприємний інцидент.
Зірка "червоних дияволів" звалив дівчину-стюарда з ніг, відпрацьовуючи удари на розминці перед матчем проти Янг Бойз.
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Слід віддати належне подальшій поведінці Роналду. 36-річний португалець негайно перестрибнув рекламні щити і поцікавився станом дівчини, яку вже оточили колеги. На щастя, з "жертвою" нападника Манчестер Юнайтед нічого серйозного не сталося.
Додамо, що тренування Роналду виявились недаремними – вже на 13-ій хвилині він вразив ворота Янг Бойз.
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