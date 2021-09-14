Зірка "червоних дияволів" звалив дівчину-стюарда з ніг, відпрацьовуючи удари на розминці перед матчем проти Янг Бойз.

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Слід віддати належне подальшій поведінці Роналду. 36-річний португалець негайно перестрибнув рекламні щити і поцікавився станом дівчини, яку вже оточили колеги. На щастя, з "жертвою" нападника Манчестер Юнайтед нічого серйозного не сталося.

Додамо, що тренування Роналду виявились недаремними – вже на 13-ій хвилині він вразив ворота Янг Бойз.

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