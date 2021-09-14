Звезда "красных дьяволов" свалил девушку-стюарда с ног, отрабатывая удары на разминке перед матчем против Янг Бойз.

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Следует отдать должное последующему поведению Роналду. 36-летний португалец немедленно перепрыгнул рекламные щиты и поинтересовался состоянием девушки, которую уже окружили коллеги. К счастью, с "жертвой" нападающего Манчестер Юнайтед ничего серьезного не произошло.

Добавим, что тренировки Роналду оказались эффективными – уже на 13-ой минуте он поразил ворота Янг Бойз.

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