Кріштіану Роналду став героєм "червоних дияволів" у матчі другого туру ЛЧ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку Манчестер Юнайтед – Вільяреал (2:1).

Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група F

Манчестер Юнайтед – Вільяреал – 2:1

Голи: Теллес, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53

Манкуніанці у вольовому стилі здобули свою першу перемогу в поточній ЛЧ. Перший тайм голів не приніс, а в дебюті другої половини гри Пако Алькасер вивів Вільяреал вперед. Щоправда, вже незабаром Алекс Теллес класним ударом в дальній кут відновив паритет.

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Здавалося, гра завершиться миром, але іншої думки був Кріштіану Роналду. Португалець на 90+5-й хвилині таки зумів забити переможний м'яч, відзначившись вже 5-м влучним ударом після повернення в МЮ.

Команда Сульшера взяла реванш у Вільяреала за поразку в фіналі Ліги Європи. Манчестер Юнайтед набрав 3 очки і посідає друге місце в групі F. У Аталанти 4 пункти, Вільяреал має 1 бал, Янг Бойз набрав 3 очки.

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