Роналду – про камбек з Атлетіко: Для цього мене й запросили в Ювентус

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду поділився емоціями після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (3:0), в якому португалець оформив хет-трик.

"Це був особливий вечір, не тільки через голи, а й завдяки команді, її неймовірного ставлення до справи. Саме такий характер потрібен у Лізі чемпіонів, ми на правильному шляху.

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Для цього мене й запросили в Ювентус – допомагати в такі чарівні вечори. Атлетіко – дуже непростий суперник, але ми теж сильні та заслужено пройшли далі. Про фінал ще зарано говорити, давайте будемо рухатися крок за кроком", – цитує Роналду Football Italia.

Відзначимо, що розгромна перемога туринців забезпечила їм вихід до 1/4 фіналу ЛЧ після виїзної поразки з рахунком 0:2. Кріштіану Роналду забивав на 27-й, 48-й і 86-й хвилинах.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів