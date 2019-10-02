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Роналду повторив рекорд Рауля за кількістю клубів, яким забивав у Лізі чемпіонів

15:26 200 Читать на русском
Роналду повторив рекорд Рауля за кількістю клубів, яким забивав у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник туринського Ювентуса продовжує бити рекорди – Кріштіану на порозі чергового історичного досягення.

17’ Гонсало Ігуаїн
62’ Федеріко Бернардескі
89’ Кріштіану Роналду
 
17’ Гонсало Ігуаїн
62’ Федеріко Бернардескі
89’ Кріштіану Роналду

Португальський форвард італійського клубу Кріштіану Роналду повторив рекорд екс-форварда мадридського Реала Рауля за кількістю суперників, яким він забивав у Лізі чемпіонів.

Приголомшливий рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Байєр – 3:0

У вчорашньому домашньому матчі другого туру Ліги чемпіонів у групі D проти Байєра (3:0) Роналду забив на 89-й хвилині. Байєр став 33-ю командою, якій нападник збірної Португалії забивав у Лізі чемпіонів. У воротах такої ж кількості команд розписався і Рауль.

Повторити рекорд Рауля і Роналду вже сьогодні, 2 жовтня, може нападник Барселони Ліонель Мессі, який забивав у Лізі чемпіонів 32-м командам. Каталонці на своєму полі прийматимуть міланський Інтер, проти якого Мессі раніше голами не відзначався.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Рауль Рауль Байєр Байєр Ювентус - Байєр Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів
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