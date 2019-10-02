Роналду повторив рекорд Рауля за кількістю клубів, яким забивав у Лізі чемпіонів

Нападник туринського Ювентуса продовжує бити рекорди – Кріштіану на порозі чергового історичного досягення.

Португальський форвард італійського клубу Кріштіану Роналду повторив рекорд екс-форварда мадридського Реала Рауля за кількістю суперників, яким він забивав у Лізі чемпіонів.

Приголомшливий рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Байєр – 3:0

У вчорашньому домашньому матчі другого туру Ліги чемпіонів у групі D проти Байєра (3:0) Роналду забив на 89-й хвилині. Байєр став 33-ю командою, якій нападник збірної Португалії забивав у Лізі чемпіонів. У воротах такої ж кількості команд розписався і Рауль.

Повторити рекорд Рауля і Роналду вже сьогодні, 2 жовтня, може нападник Барселони Ліонель Мессі, який забивав у Лізі чемпіонів 32-м командам. Каталонці на своєму полі прийматимуть міланський Інтер, проти якого Мессі раніше голами не відзначався.

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