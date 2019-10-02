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Роналду повторил рекорд Рауля по количеству клубов, которым забивал в Лиге чемпионов

15:27 24 Читати українською
Роналду повторил рекорд Рауля по количеству клубов, которым забивал в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий туринского Ювентуса продолжает бить рекорды – Криштиану на пороге очередного исторического достижения.

17’ Гонсало Игуаин
62’ Федерико Бернардески
89’ Криштиану Роналду
 
17’ Гонсало Игуаин
62’ Федерико Бернардески
89’ Криштиану Роналду

Португальский форвард итальянского клуба Криштиану Роналду повторил рекорд экс-форварда мадридского Реала Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов.

Ошеломляющий рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Байер – 3:0

Во вчерашнем домашнем матче второго тура Лиги чемпионов в группе D против Байера (3:0) Роналду забил на 89-й минуте. Байер стал 33-й командой, которой нападающий сборной Португалии забивал в Лиге чемпионов. В воротах такого же количества команд расписался и Рауль.

Повторить рекорд Рауля и Роналду уже сегодня, 2 октября, может нападающий Барселоны Лионель Месси, который забивал в Лиге чемпионов 32-м командам. Каталонцы на своем поле принимают миланский Интер, против которого Месси ранее голами не отличался.

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