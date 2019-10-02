Роналду повторил рекорд Рауля по количеству клубов, которым забивал в Лиге чемпионов

Нападающий туринского Ювентуса продолжает бить рекорды – Криштиану на пороге очередного исторического достижения.

Португальский форвард итальянского клуба Криштиану Роналду повторил рекорд экс-форварда мадридского Реала Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов.

Ошеломляющий рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Байер – 3:0

Во вчерашнем домашнем матче второго тура Лиги чемпионов в группе D против Байера (3:0) Роналду забил на 89-й минуте. Байер стал 33-й командой, которой нападающий сборной Португалии забивал в Лиге чемпионов. В воротах такого же количества команд расписался и Рауль.

Повторить рекорд Рауля и Роналду уже сегодня, 2 октября, может нападающий Барселоны Лионель Месси, который забивал в Лиге чемпионов 32-м командам. Каталонцы на своем поле принимают миланский Интер, против которого Месси ранее голами не отличался.

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