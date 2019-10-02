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Приголомшливий рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Байєр – 3:0

08:25 1606 Читать на русском
Приголомшливий рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Байєр – 3:0
Кріштіану Роналду / Getty images

Ювентус легко обіграв леверкузенський Байєр в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

17’ Гонсало Ігуаїн
62’ Федеріко Бернардескі
89’ Кріштіану Роналду
 
17’ Гонсало Ігуаїн
62’ Федеріко Бернардескі
89’ Кріштіану Роналду

Нападник туринців Кріштіану Роналду здобув 102-ту перемогу в Лізі чемпіонів і вийшов на одноосібне перше місце за цим показником, випередивши екс-воротаря Реала і Порту Ікера Касільяса (101 перемога). Третє місце в рейтингу посідає колишній гравець Барселони Хаві (91).

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Свій черговий рекорд Роналду відзначив забитим голом. Саме португалець зробив рахунок розгромним наприкінці матчу.

Після звітного туру Ювентус набрав 4 очки і очолив турнірну таблицю групи D. Байєр залишається останнім, досі не набравши залікових пунктів.

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