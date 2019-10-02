Приголомшливий рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Байєр – 3:0

Ювентус легко обіграв леверкузенський Байєр в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Нападник туринців Кріштіану Роналду здобув 102-ту перемогу в Лізі чемпіонів і вийшов на одноосібне перше місце за цим показником, випередивши екс-воротаря Реала і Порту Ікера Касільяса (101 перемога). Третє місце в рейтингу посідає колишній гравець Барселони Хаві (91).

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Свій черговий рекорд Роналду відзначив забитим голом. Саме португалець зробив рахунок розгромним наприкінці матчу.

Після звітного туру Ювентус набрав 4 очки і очолив турнірну таблицю групи D. Байєр залишається останнім, досі не набравши залікових пунктів.