Португальський нападник Кріштіану Роналду вкотре вписав своє ім'я у книгу футбольних рекордів.

Кріштіану Роналду з'явився у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч Ліги чемпіонів проти Аталанти.

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Це 187-й єврокубковий поєдинок для зіркового португальця, що стало абсолютним рекордом в історії, повідомляє Mister Chip. Попереднє досягнення у 186 матчів належало легендарному голкіперу Реала Ікеру Касільясу.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку підписав контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го та вже встиг відзначитись за манкуніанців 5-ма голами.

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