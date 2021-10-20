Португальский нападающий Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в книгу футбольных рекордов.

Криштиану Роналду появился в стартовом составе Манчестер Юнайтед на матч Лиги чемпионов против Аталанты.

Роналду порекомендовал Манчестер Юнайтед нового тренера – клуб начал переговоры

Это 187-й еврокубковый поединок для звездного португальца, что стало абсолютным рекордом в истории, сообщает Mister Chip. Предыдущее достижение в 186 матчей принадлежало легендарному голкиперу Реала Икеру Касильясу.

Напомним, 36-летний Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 5-ю голами.

Барселона минимально обыграла Динамо – команда Луческу сыграла 2 разных тайма в матче ЛЧ, исторический гол защитника