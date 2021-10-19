У Манчестер Юнайтед можуть відбутись сенсаційні зміни на тренерському містку.

Представники Манчестер Юнайтед уже контактували із Зінедіном Зіданом щодо можливості очолити "червоних дияволів", повідомляє El Chiringuito.

"Я скажу тобі, коли буду не готовий вийти на поле", – Роналду та Сульшер з'ясовували відносини після осічки МЮ

Кандидатуру француза запропонував зірка МЮ Кріштіану Роналду, який працював із 49-річним фахівцем у Реалі. Чинний наставник Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поки у непевній позиції, через останні результати своїх підопічних. Нагадаємо, Зідан перебуває без роботи після відходу з Реала у травні.

На противагу відомий журналіст Фабріціо Романо запевнив, що боси МЮ поки довіряють Сульшеру і не шукають нового тренера.

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