36-річний португалець відзначився голом у воротах швейцарців у першому таймі, але це не допомогло МЮ, який втратив нічию на останніх хвилинах (1:2).

Роналду повторив рекорд Касільяса за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Все ж м'яч Роналду був для нього особливим та історичним. Кріш забив у 16-му сезоні ЛЧ поспіль, що вдавалось лише Ліонелю Мессі і Каріму Бензема. Також Янг Бойз став 36 командою, у воротах якої поставив свій автограф португалець, зрівнявшись за цим рекордним показником із Мессі.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду лише цього літа повернувся у Манчестер. Повторний дебют новачка "червоних дияволів" в АПЛ був також гольовим – дубль у ворота Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розійшлись миром

Most teams scored against in Champions League history:



Cristiano Ronaldo - 36

Lionel Messi - 36



things. pic.twitter.com/2DDxyBhJMe — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021