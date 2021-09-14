Роналду повторил сразу два феноменальные достижения Месси
Поединок первого тура Лиги чемпионов Янг Бойз – Манчестер Юнайтед стал по-настоящему особенным для форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду, несмотря на поражение.
36-летний португалец отметился голом в ворота швейцарцев в первом тайме, но это не помогло МЮ, который потерял ничью на последних минутах (1:2).
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Все же мяч Роналду был для него особенным и историческим. Криш забил в 16-м сезоне ЛЧ подряд, что удавалось лишь Лионелю Месси и Кариму Бензема. Также Янг Бойз стал 36 командой, в воротах которой поставил свой автограф португалец, сравнявшись по этому рекордному показателю с Месси.
Напомним, Криштиану Роналду только этим летом вернулся в Манчестер. Повторный дебют новичка "красных дьяволов" в АПЛ был также голевым – дубль в ворота Ньюкасла.
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