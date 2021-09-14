36-летний португалец отметился голом в ворота швейцарцев в первом тайме, но это не помогло МЮ, который потерял ничью на последних минутах (1:2).

Роналду повторил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Все же мяч Роналду был для него особенным и историческим. Криш забил в 16-м сезоне ЛЧ подряд, что удавалось лишь Лионелю Месси и Кариму Бензема. Также Янг Бойз стал 36 командой, в воротах которой поставил свой автограф португалец, сравнявшись по этому рекордному показателю с Месси.

Напомним, Криштиану Роналду только этим летом вернулся в Манчестер. Повторный дебют новичка "красных дьяволов" в АПЛ был также голевым – дубль в ворота Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз, несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург разошлись миром

Most teams scored against in Champions League history:



Cristiano Ronaldo - 36

Lionel Messi - 36



things. pic.twitter.com/2DDxyBhJMe — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021