Ліга чемпіонів

Група F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Нгамалеу, 66, Сібачо, 90+5 – Роналду, 13

Вилучення: Ван-Біссака, 35 (М)

Група G

Севілья – Зальцбург – 1:1

Голи: Ракітіч, 42 (пен.) – Сучіч, 21 (пен.)

Вилучення: Ен-Несірі, 50 (С)

Нереалізовані пенальті: Адеємі, 13, Сучіч, 37

Для багатьох вболівальників Ліга чемпіонів асоціюється з Кріштіану Роналду, тому Уле Гуннар Сульшер не мав права залишити португальця поза стартовим складом, що у підсумку виправдалось. Вже на 13-й хвилині Кріш замкнув простріл від Фернандеша, пробивши поміж ніг голкіперу швейцарців. Забитий м'яч додав впевненості гостям, але оборонець Юнайтед Арон Ван-Біссака знову змусив заметушитись Уле Гуннара Сульшера. 23-річний оборонець ледь не відірвав ногу супернику, за що був справедливо вилучений.

Господарі, відчувши запах крові, перехопили ініціативу. Ситуація для МЮ виглядала настільки загрозливо, що на старті другого тайму Кріштіану спробував "намалювати" пенальті, на щастя, арбітр був поруч і не повівся на провокацію форварда. Янг Бойз все ж досягнув свого, у сумбурі біля воріт Де Хеа півзахисник господарів Нгамалеу вчасно підставив ногу та зрівняв рахунок. Швейцарська команда остаточно втратила страх перед іменитим суперником, а Сульшер навпаки вирішив оборонятись та замінив Роналду на Лінгарада. Це тактичне рішення стало фатальним для МЮ. За кілька секунд до фіанльного свистка, коли здавалось, що нічия неминуча, саме Лінград віддав незграбний пас назад, який перехопив гравець господарів та вирвав заслужену перемогу для Янг Бойз.

У першому таймі матчу Севілья – Зальцбург арбітр зробив розкішний подарунок гостям, призначивши на їхню користь три пенальті. Проблеми з влучністю австрійських футболістів дозволили їм реалізувати лише один 11-метровий. Перед свистком на перерву, схоже, рефері вирішив реабілітуватись перед підопічними Лопетегі та призначив ще раз пенальті, цього разу у ворота гостей. Головна зірка Севільї Іван Ракітіч холоднокровно реалізував стандарт – 1:1.

Іспанський клуб, здавалось, здатен дотиснути суперника, але плани господарів зіпсував Юссеф Ен-Несірі, який на старті другого тайму отримав другу жовту картку та залишив свою команду у меншості. Чисельна перевага додала впевненості гравцям Зальцбурга, а Севілья перейшла у режим гри "на відбій". Іспанцям все ж вдалось витримати атаки гостей – фінальний свисток зафіксував нічию.