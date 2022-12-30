Казалось, переезд в Саудовскую Аравию уже решенное дело. Однако Роналду и Жорже Мендеш неожиданно заморозили переговоры с Аль-Насром, сообщает инсайдер Мохаммед Аль-Кааби.

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По информации источника, причиной стало новое приглашение для Криштиана. Форвард якобы получил вариант, на который надеялся, разрывав контракт с Манчестер Юнайтед. Речь идет о предложении из Европы, от неназванного клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, 37-летний португалец получил статус свободного агента в преддверии чемпионата мира. После завершения Мундиаля Роналду принялся активно устраивать свое клубное будущее. На первом этапе Криштиану не получил хороших вариантов, поэтому был вынужден откликнуться на приглашение из Саудовской Аравии.

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