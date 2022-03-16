Три тижні тому в Мадриді манкуніанцям вдалося врятуватися від поразки. Тоді Жоау Феліш на старті матчу відкрив рахунок, а наприкінці Антоні Еланга зрівняв. Сьогодні португалець також забив, але партнер, який йому асистував, перебував у офсайді.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед

А от Ренан Лоді все зробив у межах правил. Бразилець відборовся проти Еланги. Феліш протягнув м'яч до штрафного, де п'ятою покотив на Грізманна. І вже Антуан вирізав гольову передачу на Лоді. Цей гол виявився єдиним у матчі й вивів Атлетіко у чвертьфінал Ліги чемпіонів.