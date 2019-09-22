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Роналду – про жест на адресу фанатів Атлетіко: Деякі люди тупі та забагато базікають

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Роналду – про жест на адресу фанатів Атлетіко: Деякі люди тупі та забагато базікають
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре пояснив свій жест на адресу вболівальників Атлетіко у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера
 
Хуан Куадрадо 48’
Блез Матюйді 65’
48’ Хуан Куадрадо
65’ Блез Матюйді
70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера

"Мій жест в матчі з Атлетіко? Не хочу це обговорювати. Деякі люди тупі і надто багато говорять. Для нас важлива була перемога, але гра виявилася дуже складною.

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Ми тоді дуже втомилися, в Лізі чемпіонів дуже важко грати. Проти Атлетіко гра видалася дуже непростою", – відповів Роналду в коментарі Sky Sports.

Відзначимо, що Ювентус в підсумку втратив перемогу в матчі з Атлетіко (2:2), ведучи впродовж зустрічі у 2 м'ячі.

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Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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