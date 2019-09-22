Роналду – про жест на адресу фанатів Атлетіко: Деякі люди тупі та забагато базікають

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре пояснив свій жест на адресу вболівальників Атлетіко у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Мій жест в матчі з Атлетіко? Не хочу це обговорювати. Деякі люди тупі і надто багато говорять. Для нас важлива була перемога, але гра виявилася дуже складною.

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Ми тоді дуже втомилися, в Лізі чемпіонів дуже важко грати. Проти Атлетіко гра видалася дуже непростою", – відповів Роналду в коментарі Sky Sports.

Відзначимо, що Ювентус в підсумку втратив перемогу в матчі з Атлетіко (2:2), ведучи впродовж зустрічі у 2 м'ячі.

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