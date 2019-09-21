Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи

У першому матчі дня Брешія здобула мінімальну перемогу над Удінезе.

Серія А, 4-й тур

Удінезе – Брешія – 0:1

Голи: Ромуло, 57

Ювентус – Верона – початок матчу о 19:00

Мілан – Інтер – початок матчу о 21:45

У першому матчі суботи Брешія приїхала у гості до Удінезе. У пешій половині команди обмінялись небезпечними ударами Альфредо Доннарумми та Фофана, окрім яких більше серйозних нагод відкрити рахунок не було. У другому таймі Брешія забила. На 57-й хвилині Ромуло несподіваним ударом здалеку здивував як захисників, так і голкіпера, покотивши м'яч несильним ударом у правий кут воріт. Миттєві заміни тренера Удінезе не принесли бажаного результату й рахунок у матчі більше не змінювався. У підсумку Брешія бере три очки та підіймається у першу десятку, а Удінезе залишається на 17-й сходинці.

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