toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛЬВІВ - ОЛІМПІК ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи

17:58 58 Читать на русском
Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи
Удінезе – Брешія – 0:1 / фото твіттер ФК Брешія

У першому матчі дня Брешія здобула мінімальну перемогу над Удінезе.

 
Соуза Орестес Ромуло 57’
57’ Соуза Орестес Ромуло

Серія А, 4-й тур

Удінезе – Брешія – 0:1

Голи: Ромуло, 57

Ювентус – Верона – початок матчу о 19:00

Мілан – Інтер – початок матчу о 21:45

У першому матчі суботи Брешія приїхала у гості до Удінезе. У пешій половині команди обмінялись небезпечними ударами Альфредо Доннарумми та Фофана, окрім яких більше серйозних нагод відкрити рахунок не було. У другому таймі Брешія забила. На 57-й хвилині Ромуло несподіваним ударом здалеку здивував як захисників, так і голкіпера, покотивши м'яч несильним ударом у правий кут воріт. Миттєві заміни тренера Удінезе не принесли бажаного результату й рахунок у матчі більше не змінювався. У підсумку Брешія бере три очки та підіймається у першу десятку, а Удінезе залишається на 17-й сходинці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні
15:57
1817
Теги
Італія Удінезе Удінезе Брешія Брешія Удінезе - Брешія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
6
хв
Мілан
21:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук