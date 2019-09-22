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Роналду – о жесте в адрес фанатов Атлетико: Некоторые люди тупые и много болтают

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Роналду – о жесте в адрес фанатов Атлетико: Некоторые люди тупые и много болтают
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду объяснил свой жест в адрес болельщиков Атлетико в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

70’ Стефан Савич
90’ Эктор Эррера
 
Хуан Куадрадо 48’
Блез Матюиди 65’
48’ Хуан Куадрадо
65’ Блез Матюиди
70’ Стефан Савич
90’ Эктор Эррера

"Мой жест в матче с Атлетико? Не хочу это обсуждать. Некоторые люди тупые и слишком много говорят. Для нас важна была победа, но игра оказалась очень сложной.

Роналду заявил, что нельзя сравнивать фантастический гол в ворота Буффона и секс с Джорджиной

Мы тогда очень устали, в Лиге чемпионов очень тяжело играть. Против Атлетико игра выдалась очень непростой", – сказал Роналду в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Ювентус в итоге упустил победу в матче с Атлетико (2:2), ведя по ходу встречи в 2 мяча.

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Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Лига чемпионов Атлетико - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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