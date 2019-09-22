Роналду – о жесте в адрес фанатов Атлетико: Некоторые люди тупые и много болтают

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду объяснил свой жест в адрес болельщиков Атлетико в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мой жест в матче с Атлетико? Не хочу это обсуждать. Некоторые люди тупые и слишком много говорят. Для нас важна была победа, но игра оказалась очень сложной.

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Мы тогда очень устали, в Лиге чемпионов очень тяжело играть. Против Атлетико игра выдалась очень непростой", – сказал Роналду в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Ювентус в итоге упустил победу в матче с Атлетико (2:2), ведя по ходу встречи в 2 мяча.

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