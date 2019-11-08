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Родріго визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

13:55 89 Читать на русском
Родріго визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Родріго Гоїс / AFP

Форвард мадридського Реала Родріго Гоїс став найкращим гравцем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс
 
4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс

Сенсаційний тінейджер виборов нагороду цього тижня, повідомляє офіційний твіттер турніру.

Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

18-річний Родріго в матчі проти Галатасарая (6:0) оформив хет-трик і віддав асист на Каріма Бензема. Це дозволило вінгеру встановити історичне досягнення в Лізі чемпіонів. Він став першим гравцем в історії головного єврокубка, який оформив дубль за 7 стартових хвилин.

У сезоні 2019/20 Родріго Гоїс провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. На Бернабеу бразилець перебрався із рідного Сантоса за 45 млн євро.

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Теги
Ліга чемпіонів Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид
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