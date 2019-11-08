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Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

13:55 38 Читати українською
Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Родриго Гоис / AFP

Форвард мадридского Реала Родриго Гоис стал лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис
 
4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис

Сенсационный тинейджер завоевал награду на этой неделе, сообщает официальный твиттер турнира.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

18-летний Родриго в матче против Галатасарая (6:0) оформил хет-трик и отдал ассист на Карима Бензема. Это позволило вингеру установить историческое достижение в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком в истории главного еврокубка, оформившим дубль за 7 стартовых минут.

В сезоне 2019/20 Родриго Гоис провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. На Бернабеу бразилец перебрался из родного Сантоса за 45 млн евро.

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Лига чемпионов Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид
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