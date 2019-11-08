Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард мадридского Реала Родриго Гоис стал лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сенсационный тинейджер завоевал награду на этой неделе, сообщает официальный твиттер турнира.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

18-летний Родриго в матче против Галатасарая (6:0) оформил хет-трик и отдал ассист на Карима Бензема. Это позволило вингеру установить историческое достижение в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком в истории главного еврокубка, оформившим дубль за 7 стартовых минут.

В сезоне 2019/20 Родриго Гоис провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. На Бернабеу бразилец перебрался из родного Сантоса за 45 млн евро.

УЕФА определил команду недели в Лиге чемпионов – Мадрид возвращает себе лидирующие позиции в Европе