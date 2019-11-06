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Вінгер Реала Родріго встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

6 листопада 23:55 419 Читать на русском
Вінгер Реала Родріго встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів
Родріго / Marca

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго став забив два м'ячі на початку матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс
 
4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс

18-річний футболіст відзначився на 4-й та 7-й хвилинах гри проти чемпіона Туреччини. Таким чином, новачок Королівського клубу став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який оформив дубль протягом стартових семи хвилин матчу, інформує Gracenote Live.

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Нагадаємо, Родріго перейшов у Реал влітку цього року з бразильського Сантоса. Мадридці виклали за талановитого футболіста 45 мільйонів євро. В поточному сезоні Родріго забив 2 голи в 4 матчах Ла Ліги.

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Теги
Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Галатасарай
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