УЄФА визначив команду тижня в Лізі чемпіонів – Мадрид повертає собі провідні позиції в Європі

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив найкращих гравців четвертого туру Ліги чемпіонів, які сформували символічну команду тижня.

УЄФА у своєму твіттері назвав команду тижня за підсумками 4-го туру Ліги чемпіонів.

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До неї потрапили три гравці Реала, двоє з Аякса, і по одному представнику Тоттенхема, Челсі, Славії, ПСЖ, Ліона та Борусії Д.

Символічна збірна 4-го туру ЛЧ має такий склад: Кейлор Навас (ПСЖ), Ян Боржил (Славія), Йоахім Андерсен (Ліон), Серхіо Рамос (Реал), Ашраф Хакімі (Борусія Д), Хин Мін Сон (Тоттенхем), Жоржінью (Челсі), Хакім Зієш, Квінсі Промес (обидва – Аякс), Карім Бензема, Родріго (обидва – Реал). Цікаво, що Кейлор Навас покинув Реал влітку 2019 року, а права на Ашрафа Хакімі належать мадридцям, тож одразу 5 гравців символічної збірної пов'язані з "вершковими".

Додамо, що 5 тур Ліги чемпіонів пройде 26-27 листопада.

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