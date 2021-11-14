"Зараз я виконую функції посла мадридського Реала. Працюю тут уже років шість-сім, після того як перестав грати у футбол. Важко. Після 11 років кар'єри у Реалі вже навіть ноги не витримують постійних навантажень. Але я щасливий пройти тренерські курси і працювати послом Реала. Щасливий залишатися частиною такого великого клубу.

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Я дивлюсь багато матчів Шахтаря. Там багато бразильців, серед них є мої друзі. Наприклад, Дентінью, з яким ми разом грали за Корінтіанс. Також Додо, Тете – це чудові футболісти. Я дуже радий, що Шахтар кожного разу дивиться у бік Бразилії, шукаючи нових гравців. Нових бразильських талантів. У Шахтарі 13 бразильців, якщо я не помиляюся. Я повинен привітати президента донеччан з тим, що він підписав таких чудових гравців.

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Чесно кажучи, Шахтар сильно спрогресував у всіх турнірах, у яких бере участь. Це команда, яка дуже багато дає українському футболу. Реалу корисно зустрічатися з таким командами. Та й Шахтарю це йде на користь, адже є можливість отримати унікальний досвід.

Варто зауважити, що Шахтар – це саме та команда, яка у найближчому майбутньому здатна дійти до півфіналу чи навіть фіналу Ліги чемпіонів. Зараз Шахтарю важливо зростати. Для цього потрібно грати проти таких суперників, як Реал. Адже саме Мадрид є найтитулованішим клубом Ліги чемпіонів", – сказав Роберто Карлос у коментарі Shakhtar Club.

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