"Сейчас я выполняю функции посла мадридского Реала. Работаю здесь уже лет шесть-семь, после того как перестал играть в футбол. Трудно. После 11 лет карьеры в Реале уже даже ноги не выдерживают постоянных нагрузок. Но я счастлив пройти тренерские курсы и работать послом Реала, счастлив оставаться частью такого большого клуба.

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Я смотрю много матчей Шахтера. Там много бразильцев, среди них мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за Коринтианс. Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что Шахтер каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков. Новых бразильских талантов. В Шахтере 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков.

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Честно говоря, Шахтер сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. Реалу полезно встречаться с такими командами. Да и Шахтеру это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

Стоит отметить, что Шахтер – это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас Шахтеру важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как Реал. Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов", – сказал Роберто Карлос в комментарии Shakhtar Club.

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе