"Гірники" повернулись до тренувань після тривалого відпочинку.

У суботу, 13 листопада, футболісти Шахтаря зібралися у заміському комплексі Святошин та провели перше тренування після 5-денної паузи, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Заняття, яке тривало близько 45 хвилин, містило в собі розминку, квадрати та бігові вправи. До слова, з основою тренувалися двоє гравців Шахтаря U-19 – центральний захисник Мар'ян Фарина та півзахисник Ілля Гулько.

Нагадаємо, одразу 11 футболістів першої команди нині перебувають у збірних своїх країн. Вони мають повернутися до клубу напередодні матчу з Рухом, який відбудеться 20 листопада на НСК Олімпійський.

Після 14-ти турів Шахтар йде у турнірній таблиці УПЛ першим, маючи з Динамо однакову кількість очок – по 35.

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