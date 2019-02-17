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Роббен: У Ліверпуля найгірший стадіон

12:48 368 Читать на русском
Роббен: У Ліверпуля найгірший стадіон
Ар'єн Роббен / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен пройшовся по супернику напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Ліверпуль чудово розвивається останнім часом. Їх тренер виконав велику роботу. Вони не вигравали чемпіонат вже мільйон років, тому вони мріють про це. Але якщо ставитися до них, як до опонентів... Завжди є улюблені суперники і ненависні. Наприклад, я вважаю, що у Ліверпуля найгірший стадіон.

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В середині нульових, в сезонах-2004/05 і 2006/07, Ліверпуль був кубковим бійцем. Вони могли викластися і стрибнути вище голови в одному або двох матчах. На цілий сезон їх не вистачало, але в потрібний момент вони могли вистрілити", – цитує Роббена Goal.

Нагадаємо, перший поєдинок Ліверпуль – Баварія в рамках плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 19 лютого, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

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Ліга чемпіонів Ліверпуль - Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль
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