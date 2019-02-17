Роббен: У Ливерпуля худший стадион

Полузащитник Баварии Арьен Роббен прошелся по сопернику накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Ливерпуль прекрасно развивается в последнее время. Их тренер проделал большую работу. Они не выигрывали чемпионат уже миллион лет, поэтому они мечтают об этом. Но если относиться к ним, как к оппонентам... Всегда есть любимые соперники и ненавистные. Например, я считаю , что у Ливерпуля худший стадион.

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В середине нулевых, в сезонах-2004/05 и 2006/07, Ливерпуль был кубковым бойцом. Они могли выложиться и прыгнуть выше головы в одном или двух матчах. На целый сезон их не хватало, но в нужный момент они могли выстрелить", – цитирует Роббена Goal.

Напомним, первый поединок Ливерпуль – Бавария в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоится 19 февраля, начало в 22:00.

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