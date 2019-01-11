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Морозюк пройшов медогляд та провів перше тренування у Різеспорі

21:20 252 Читать на русском
Морозюк пройшов медогляд та провів перше тренування у Різеспорі
Микола Морозюк / ФК Різеспор

Новоспечений захисник Різеспора Микола Морозюк, права на якого належать Динамо, розпочав тренуватись у складі турецької команди.

Українець успішно пройшов медогляд у новому клубі та підписав орендну угоду, яка розрахована на півроку, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Морозюк вже встиг провести перше тренування у Різеспорі. Варто відзначити, що за Різеспор вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий. Турецький клуб зараз знаходиться на останньому місці турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок.

Найближчий матч Різеспора відбудеться 21 січня проти Касимпаші.

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Теги
Динамо Динамо Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Різеспор Різеспор Трансфери Динамо Київ Українці за кордоном
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