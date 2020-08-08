Рівалдо підкреслив, що може врятувати Сетьєна від звільнення в Барселоні

"Важко приходити всередині сезону. Відхід Вальверде був важким для клубу, і для тренера це нелегко. Вони не грають у той футбол, у який раніше грали. Я думаю, що Барселона змінить свого тренера, якщо вони не пройдуть далі в Лізі чемпіонів.

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Гравці змінюються кожного сезону, але в цьому сезоні через те, що сталося, багато команд не матимуть грошей, щоб придбати дорогих гравців. Клуб повинен купувати гравців, а деяких потрібно продавати. Барселона повинна шукати гравців, які більше підходять до стилю гри клубу", – поділився Рівалдо у коментарі Marca.

Нагадаємо, Барселона має шанси лише на здобуття трофею Ліги чемпіонів – каталонці поступились Реалу в боротьбі за чемпіонство та вилетіли з Кубка Іспанії.

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