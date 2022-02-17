"Якщо говорити про англійські клуби, я вважав би за краще, щоб Ліверпуль не виграв Лігу чемпіонів. Тому що подобається нам це чи ні, це, як ви сказали, наш суперник. І ми не хочемо, щоби ці хлопці перемогли.

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Є всілякі жарти, глузування. Фанати Ліверпуля заходять у соціальні мережі, щоб посміятися з нас. Тому, якби мені довелося вибирати, я вважав би за краще, щоб Ліверпуль не виграв", – цитує Рішарлісона Daily Mail.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль змагається з Інтером. У першій зустрічі між цими суперниками підопічні Клоппа здобули перемогу (2:0).

Ліверпуль переграв Інтер – перемога на класі, оновлення рекордів і вагома заявка мерсисайдців на чвертьфінал ЛЧ