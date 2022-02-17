"Если говорить об английских клубах, я предпочел бы, чтобы Ливерпуль не выиграл Лигу чемпионов. Потому что нравится нам это или нет, это, как вы сказали, наш соперник. И мы не хотим, чтобы эти ребята победили.

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Есть всевозможные шутки, насмешки. Фанаты Ливерпуля заходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Поэтому, если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы, чтобы Ливерпуль не выиграл", – цитирует Ришарлисона Daily Mail..

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль соперничает с Интером. В первой встрече между этими соперниками подопечные Клоппа одержали победу (2:0).

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