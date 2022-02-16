"Нерадзуррі" повернулися у плей-офф ЛЧ після 10 років відсутності. Стилістично й статистично міланці демонструють той же футбол, що і при Антоніо Конте, хоча в деяких аспектах Сімоне Індзагі зробив Інтер навіть кращим – зокрема, тактично колектив став більш гнучким. Втім, "зміям" дуже не пощастило із жеребом, адже вони натрапили на одного з найсильніших суперників.

Ліверпуль за всіма атакувальними метриками входить у топ-3 команд Європи, а до матчу в Мілані мерсисайдці підійшли без кадрових втрат. Тим не менш, Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши в запасі Матіпа й довіривши місце у півзахисті Елліоту. Інтеру же залишився без Барелли (його замінив Відаль), Корреа й Весіно. На щастя для господарів, від пошкодження встиг відновитись Бастоні, який потрапив у старт.

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Перший тайм можна розділити на три ігрових періоди. До 16-ї хвилини команди приглядались один до одного, намагаючись грати у свій футбол. Ліверпуль більш володів м'ячем (58% часу), а Інтер грамотно оборонявся через контроль простору та тікав у контратаки. За моментами міланці випередили суперника на дещицю.

Мерсисайдці могли відкрити рахунок внаслідок подачі Робертсона з кутового, яку замкнув Мане (м'яч просвистів над поперечкою), а "нерадзуррі" провели два небезпечних удари. Так, на 6-й хвилині Лаутаро пробив з-за меж штрафного повз дальню стійку, а на 15-й Чалханоглу увірвався на лівий край штрафного й бахнув у поперечку.

В другій третині першого тайму Інтер почав більше володіти м'ячем (дійшло до 58%), однак здебільшого цей контроль був стерильним і проходив на власній третині поля. Ліверпуль почав душити італійців – у господарів зникла комбінаційна робота в центрі поля, а Відаль і Чалханоглу взагалі не вилазили із єдиноборств та підкатів. В одному з епізодів креативний Хакан навіть врятував від гола, вибивши крос Салаха у центр штрафного. Самотній Елліот готовий був виходити віч-на-віч.

В цей період апеннінці взагалі не з'являлись біля чужих воріт. Ліверпуль же мав дві класні нагоди відкрити рахунок: після подачі з кутового на 25-й хвилині Мане прийняв скидку від Конате й пробив у падінні через себе (м'яч влучив у зовнішній бік сітки), а на 30-й Александер-Арнольд бахнув зі стандарту – повз ліву дев'ятку!

Перед перервою Інтер ожив, почавши високо накривати мерисайдців і сміливо розкатуючи м'яч на чужій половині. На жаль, цей період став найбільш нудним – крім подачі з кутового, яку невдало замкнув Шкріньяр, нічого й згадати. Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

У роздягальні Юрген Клопп провів заміну, випустивши Фірміно замість інертного Жоти, однак на початку другого тайму Боббі себе ніяк не проявив. Інтер же остаточно захопив ініціативу у матчі, організовуючи атаку за атакою – особливо активним був лівий фланг, де розривав Перішіч.

Проблемою виступало завершення. За стартові 15 хвилин другого тайму у міланців можна згадати лишень два дуже неточних дальніх удари та крос від Перішіча, до якого трішечки не дотягнувся Лаутаро. Крім того, Джеко реалізував вихід віч-на-віч, однак його гол не зарахували через офсайд.

Стривожений Юрген Клопп змушений був внести серйозні корективи у гру. Рішення німця виявилось радикальним – на 60-й хвилині він зняв з гри Елліота, Мане та Фабінью, випустивши Хендерсона, Діаса й Кейта. Цей хід міг принести успіх: на 63-й хвилині Діас прийняв класну передачу від Трента й пробив з краю штрафного метрів з восьми (Шкріньяр в останню мить заблокував удар), а на 67-й він же з лівого кута карного майданчика пробив у дальню дев'ятку – вийшло зависоко.

Сімоне Індзагі на 70-й хвилині відповів заміною Мартінеса, випустивши Санчеса. Ще за хвилину Джеко запоров контратаку 2-в-2, замість удару виконавши невдалий простріл (Трент заблокував його), а на 73-й забивати міг Дюмфріс – Дензел замкнув подачу на ближню стійку, але м'яч пройшов над воротами. Як виконувати у таких епізодах, показав Фірміно: при навісі Робертсона з корнера на ближню стійку Боббі відклеївся від Бастоні й пробив головою точно в дальній кут – без шансів для Хандановіча. 0:1! Йшла 75-та хвилина...

Інтер пішов рятувати матч, ледь не зрівнявши рахунок на 80-й хвилині внаслідок потужного пострілу Перішіча з лінії штрафного. Сфера пролетіла поруч зі стійкою. Втім, за кілька хвилин до цього Ліверпуль міг закривати гру (Де Врей в останню мить перехопив скидку під удар Діасу), а на 83-й "Джузеппа Меацца" затих – мерсисайдці забили вдруге.

Александер-Арнольд виконав подачу, Ван Дейк скинув м'яч у карний майданчика, а Кейта пропустив його на Салаха. Мохамед же пробив з-під кількох захисників – вийшло слабенько й майже по центру, але Хандановіч не встиг зреагувати. Він не бачив момент удару. 0:2.

Інтер намагався врятуватись. Сімоне Індзагі кинув у бій всі резерви, випустивши Раноккію, Гальярдіні, Дарміана й Дімарко, але створити бодай один момент "нерадзуррі" не змогли. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля на класі.

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