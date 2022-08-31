Відбулося жеребкування двох раундів Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

У кваліфікації Шляху чемпіонів країн Україну представить Рух U-19, який виграв молодіжний чемпіонат 2021/22. Навесні "жовто-чорні" отримали дозвіл зіграти свої перенесені матчі у Польщі і обійшли Динамо з Шахтарем.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів: Лєвандовскі повертається в Мюнхен, група смерті для Барси, дежавю Шахтаря

Суперником львів'ян у першому раунді стане польський Заглємбе U-19. Переможець двоматчевої дуелі в другому раунді Юнацької ліги УЄФА зіграє з сильнішим у дуелі Чіксереда (Румунія) – Галатасарай (Туреччина)

Матчі першого раунду кваліфікації Юнацької ліги УЄФА 2022/23 заплановані на 14 вересня і 5 жовтня. Другий раунд – 26 жовтня, 2 листопада.

Україну у юнацькій ЛЧ представить і Шахтар, але "гірники" грають в іншому потоці – Шляху Ліги чемпіонів, де передбачений груповий турнір. Шахтар U-19, як і доросла команда, протистоятиме Реалу, РБ Лейпциг і Селтіку.

Команди зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн будуть об'єднані вже у 2023 році, коли розпочнеться стадія плей-офф.

Нагадаємо, переможцем Юнацької Ліги УЄФА 2021/22 стала Бенфіка, яка у фіналі здолала австрійський Зальцбург.

Результати жеребкування групового етапу ЛЄ – Динамо зіграє зі старими знайомими, Зінченко проти українця