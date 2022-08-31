Состоялась жеребьевка двух раундов Юношеской лиги УЕФА 2022/23. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

В квалификации Пути чемпионов стран Украину представит Рух U-19, выигравший молодежный чемпионат 2021/22. Весной "желто-черные" получили разрешение сыграть свои перенесенные матчи в Польше и обошли Динамо с Шахтером.

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Соперником львовян в первом раунде станет польский Заглембе U-19. Победитель двухматчевой дуэли во втором раунде Юношеской лиги УЕФА сыграет с сильнейшим в дуэли Чиксереда (Румыния) – Галатасарай (Турция)

Матчи первого раунда квалификации Юношеской лиги УЕФА 2022/23 запланированы на 14 сентября и 5 октября. Второй раунд – 26 октября, 2 ноября.

Украину в юношеской ЛЧ представит и Шахтер, но "горняки" играют в другом потоке – Пути Лиги чемпионов, где предусмотрен групповой турнир. Шахтер U-19, как и взрослая команда, будет противостоять Реалу, РБ Лейпциг и Селтику.

Команды из Пути Лиги чемпионов и Пути чемпионов стран будут объединены уже в 2023 году, когда начнется стадия плей-офф.

Напомним, победителем Юношеской Лиги УЕФА 2021/22 стала Бенфика, которая в финале одолела австрийский Зальцбург.

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