Команда Олександра Кучера мала надію здобути путівку в наступний раунд найпрестижнішого європейського турніру. Однак все пішло не за планом дніпрян. На 15 хвилині Волинець невдало зіграв і привіз гол у ворота СК Дніпро-1. Довбик зрівняв рахунок у матчі в середині першого тайму.

СК Дніпро-1 вилетів з ЛЧ, не зумівши переграти Панатінаїкос – Волинець привіз курйозний гол і отримав жорстку травму

По перерві гол Едуард Сапарій подарував надію дніпрянам зрівняти загальний рахунок, проте забити ще чи бодай втримати свою перевагу підопічним Кучера не вдалося. На 70 хвилині Шпорар оформив дубль і поставив крапку в матчі.

СК Дніпро-1 поступився за сумою двох матчів Панатінаїкосу з рахунком 3:5. Український клуб зіграє у кваліфікації Ліги Європи, де суперником дніпрян стане празька Славія.