"Для выступлений в Лиге чемпионов необходим опыт, и мы в последние недели проверяем себя на фоне лучших в мире игроков, получая этот опыт. Это очень важно.

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Нужно быть конкурентным на этом уровне, и иногда это даже важнее результата. В матчах с Ювентусом мы видели, что можем создавать моменты. Игроки продолжают учиться и развиваться", – цитирует слова Реброва во время предматчевой пресс-конференции официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, уже завтра подопечные Реброва на своем поле встретятся с каталонской Барселоной. Начало матча в 22:00. Первая встреча команд в Испании завершилась разгромом венгров 5:1.

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