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Ребров рекламирует Шевченко своих подопечных для сборной Украины – наставники тесно сотрудничают

17 мая 23:15 8 Читати українською
Ребров рекламирует Шевченко своих подопечных для сборной Украины – наставники тесно сотрудничают
Сергей Ребров и Андрей Шевченко / Фото Динамо

Наставник сборной Украины поддерживает дружеские отношения с тренером Ференцвароша Сергеем Ребровым.

"Мы всегда с Ребровым на связи. Буквально неделю назад общался с ним по телефону. Кроме рабочих, у нас и дружеские отношения. В жизни мы – друзья.

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Он мне постоянно рассказывает о прогрессе всех украинских футболистов, играющих в Ференцвароше. Мы планировали приглашать несколько игроков из его команды, посмотреть, дать ребятам шанс проявить себя", – рассказал тренер сборной Украины для программы Великий футбол.

Напомним, цвета Ференцвароша сейчас защищают сразу двое украинский - Александр Зубков и Игорь Харатин.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош
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