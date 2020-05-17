Ребров рекламирует Шевченко своих подопечных для сборной Украины – наставники тесно сотрудничают

Наставник сборной Украины поддерживает дружеские отношения с тренером Ференцвароша Сергеем Ребровым.

"Мы всегда с Ребровым на связи. Буквально неделю назад общался с ним по телефону. Кроме рабочих, у нас и дружеские отношения. В жизни мы – друзья.

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Он мне постоянно рассказывает о прогрессе всех украинских футболистов, играющих в Ференцвароше. Мы планировали приглашать несколько игроков из его команды, посмотреть, дать ребятам шанс проявить себя", – рассказал тренер сборной Украины для программы Великий футбол.

Напомним, цвета Ференцвароша сейчас защищают сразу двое украинский - Александр Зубков и Игорь Харатин.

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