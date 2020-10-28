"Думаю, буде рівна гра. Шанси обох команд рівні. Тим більше, що Ференцварош грає вдома і захоче себе проявити.

Ференцварош – Динамо: передматчева прес-конференція Сергія Реброва

Відсутність Бущана і Миколенка? Ці гравці зараз незамінні для Динамо. Сподіваюся, Денис Бойко проявить себе з найкращого боку. В єврокубках за Дніпро він добре грав.

Битва тренерських штабів? Тренери роблять розстановку, а грають футболісти. Все вирішується на полі. Ференцварош проявляв характер, досягнув гарного результату. Команда давно не виступала в єврокубках, для них це величезна мотивація. Звичайно, і у Сергія Реброва є і повинні бути амбіції переграти свій колишній клуб. Без амбіцій нічого не доб'єшся", – цитує Маркевича 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

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