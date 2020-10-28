"Думаю, будет равная игра. Шансы обеих команд равны. Тем более, что Ференцварош играет дома и захочет себя проявить.

Ференцварош – Динамо: предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва

Отсутствие Бущана и Миколенко? Эти игроки сейчас незаменимы для Динамо. Надеюсь, Денис Бойко проявит себя с лучшей стороны. В еврокубках за Днепр он хорошо играл.

Бой тренерских штабов? Тренеры делают расстановку, а играют футболисты. Все решается на поле. Ференцварош проявлял характер, достиг хорошего результата. Команда давно не выступала в еврокубках, для них это огромная мотивация. Конечно, и у Сергея Реброва есть и должны быть амбиции переиграть свой бывший клуб. Без амбиций ничего не добьешься", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua.

Напомним, матч Ференцварош – Динамо состоится 28 октября, начало в 22:00. В первом туре киевляне уступили Ювентусу (0:2).

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