"У порівнянні з минулим роком у Динамо відбулися зміни, але я думаю, що мова йде про команду, в якій завжди знайдуться гравці на всі позиції і є, ким замінити усіх.

Ребров озвучив пріоритети Ференцвароша перед матчем з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів

Вони дуже сильні, але я також говорив хлопцям перед останнім відбірковим матчем з Селтіком, що вони повинні вірити в себе. Ми повинні зосередитися на своїй грі і нікого не боятися, бо Ференцварош повністю заслужив участь у кваліфікації. Футболістам вдалося передати всю інформацію про Динамо, ми знаємо хорватів, знаємо, що це дуже серйозний клуб.

Нам потрібно бути впевненими на полі, Динамо не буде нашим головним суперником, ми повинні перемогти себе. Якщо ми вийдемо на поле з такими думками, ми побачимо дуже хороший матч. Нам потрібно менше зосереджуватися на Динамо, та більше зосередитися на власній грі. Не хочу виділяти когось із суперників, тому що ми добре знаємо, що хорвати дійсно сильна команда. Динамо вміє грати швидко", – цитує слова Сергія Реброва Sport.ua.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 вересня, Ференцварош зіграє із Динамо Загреб у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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