"По сравнению с прошлым годом у Динамо произошли изменения, но я думаю, что речь идет о команде, в которой всегда найдутся игроки на все позиции и есть, кем заменить ушедших.

Ребров озвучил приоритеты Ференцвароша перед матчем с Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Они очень сильны, но я также говорил ребятам перед последним отборочным матчем с Селтиком, что они должны верить в себя. Мы должны сосредоточиться на своей игре и никого не бояться, так как Ференцварош полностью заслужил участие в квалификации. Футболистам удалось передать всю информацию о Динамо, мы знаем хорватов, знаем, что это очень серьезный клуб.

Нам нужно быть уверенными на поле, Динамо не будет нашим главным соперником, мы должны победить себя. Если мы выйдем на поле с таким менталитетом, мы увидим очень хороший матч. Нам нужно меньше сосредотачиваться на Динамо, нам нужно больше сосредоточиться на собственной игре", – цитирует слова Сергея Реброва Sport.ua.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, Ференцварош сыграет с Динамо Загреб в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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