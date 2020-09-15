Яремчук виграв війну, але попереду важке випробування

Гент (Яремчук, Пластун, Безус) – Рапід

15 вересня, 21:30. Пряма трансляція на каналі Спорт 1 (Україна)

Якщо Динамо пройде АЗ, то зустрінеться з переможцем цієї пари

У Генті відбулася справжня революція – гравці та вболівальники виперли головного тренера, який не протримався в клубі й місяця. Керівництво визнало свою помилку з призначенням Ласло Болоні та заявило, що такого рівня неприязні в Генті ще не бачили. Довелося йти на радикальний крок і звільняти наставника за день до важливого матчу Ліги чемпіонів проти Рапіда.

Бельгійська преса робить з Романа Яремчука центральну фігуру "повстання", щоразу згадуючи, що саме він першим публічно виступив проти примітивного футболу Ласло Болоні. Українець здолав ворога, однак тим самим звалив на свої плечі тягар відповідальності. Потрібно на руїнах рятувати сезон (у чемпіонаті 3 очки за 5 турів), а Яремчук – один з лідерів команди. Вигнати тренера, провалити кваліфікацію ЛЧ та втекти в інший клуб – такого сценарію Роману варто уникнути.

Сьогодні – гра сезону, а Гент залишився з 38-річним помічником Єсса Торупа на чолі. Очевидно, що футболісти спробують відкотитися до ідей попереднього тренера. Щоправда, з Торупом також не все було прекрасно. Його звільнили поспішно, але Гент дійсно невиразно розпочав сезон. Додамо до цього 5-місячну відсутність практики офіційних матчів, і виникає питання – а команді є до чого "відкочуватися"?

Оптимізм вселяє рівень Рапіда. Віденці наприкінці минулого сезону застрибнули на друге місце австрійської Бундесліги з дуже посереднім складом і таким же футболом, а влітку ще й втратили капітана Штефана Шваба. Старт нового сезону в Рапіда успішний (2 перемоги із загальним рахунком 9:1), роззабивався Таксі Фунтас (5 голів за 2 матчі), але суперники поки що були не показові.

Букмекерські котування bwin на прохід у наступний раунд: Гент – 1.65, Рапід – 2.1.

Ребров вже наробив галасу та жадає реваншу

Ференцварош (Харатін, Зубков) – Динамо Загреб

16 вересня, 20:00. Пряма трансляція на каналі Спорт 2

Сергій Ребров на попередній стадії кваліфікації створив сенсацію – вибив з Ліги чемпіонів Селтік. Без блиску, з елементами везіння, але перемога в Глазго стала величезним успіхом. Тим більше, що український тренер обходився без двох важливих виконавців (травми): капітана Герге Ловренчіча та одного з лідерів атаки Олександра Зубкова.

Під час міжнародної паузи вони відновилися, а минулого тижня вперше з червня відчули ігровий ритм, допомігши Ференцварошу розгромно перемогти в чемпіонаті. У вогні норвезький форвард Нгуен – за місяць у всіх турнірах настріляв 7 голів. Ігор Харатін залишається незмінним гравцем основного складу, але Ребров експериментує з його роллю.

Перемога над Динамо Загреб відкриє Ференцварошу шлях до групового етапу ЛЧ, адже далі в суперниках переможець пари Карабах – Мольде. Таке приємне жеребкування Реброву забезпечив посів Загреба. Однак потрібно ще пройти хорватів. Минулого сезону команди зустрічалися на цій же стадії – Ребров зазнав фіаско із загальним рахунком 1:5 (виїзна нічия та побиття 0:4 вдома).

Настав час взяти реванш на власному полі. Загреб став слабшим – з тієї команди, яка громила Аталанту та возила Шахтар, пішли дві зірочки: Дані Ольмо та Нікола Моро. Хорватська преса з пересторогою чекає матчу та прогнозує, що цього разу вивезти з Будапешта перемогу буде значно складніше. Ференцварош, своєю чергою, продовжує прогресувати, не втрачаючи ключових виконавців. Сергій Ребров наближає команду до рівня ЛЧ.

Букмекерські котування bwin на прохід у наступний раунд: Ференцварош – 2.15, Динамо З – 1.62.

Українці підірвали ЛЧ: "Ребров лякає" роботою, Мілевський зі слідом Лукашенка виграє завдяки унікальному пограбуванню

Мілевський і Хачеріді намагаються повернутися в групу ЛЧ

Маккабі Тель-Авів – Динамо Брест (Мілевський, Хачеріді)

16 вересня, 20:00. Пряма трансляція на каналі Спорт 1 (Україна)

Артем Мілевський востаннє грав у груповому раунді Ліги чемпіонів 8 років тому з київським Динамо. Євген Хачеріді – 4 роки тому й також з київським Динамо. Колишні зірки збірної України знову пробиваються в групу з Динамо. Щоправда, брестським. Чемпіон Білорусі вже пройшов Астану та Сараєво (зі скандалом – боснійцям не зарахували чистий гол).

У цьому році Динамо Брест далеке від титулу – команда перебуває в середині турнірної таблиці, а в останніх 7 матчах чемпіонату здобула лише 2 перемоги. Минулого вікенду Брест здійснив яскравий камбек у динамівському дербі проти Мінська. Головним героєм став сенегальський форвард Діалло, який оформив проти столиці хет-трик (а ще в нього 3 голи в цій ЛЧ).

Мілевський і Хачеріді пропускали попередній матч. Причини відсутності українців не розкривають, але на командному тренуванні перед вильотом в Ізраїль, судячи з відео, вони працювали в загальній групі. Тому чекаємо їх у стартовому складі. Артем не забивав з червня, хоча отримує задосить ігрового часу. Олександр Нойок поки що не помічник – він ще не повернувся на поле після операції.

Маккабі – однозначний фаворит протистояння. І не лише через домашній статус поєдинку. Ізраїльтяни не дуже переконливо розпочали сезон у внутрішньому чемпіонаті, але досить впевнено пройшли два балканські рубежі в Лізі чемпіонів. Вибивши, до речі, українців: спершу Шарпара з Ригою, потім Єфремова з Судувою. Втім, до групового етапу обом командам дуже далеко – на переможця пари чекає потужний Зальцбург.

Букмекерські котування bwin на прохід у наступний раунд: Маккабі Тель-Авів – 1.3, Динамо Брест – 3.2.

Динамо – АЗ: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів