Ребров: До поєдинків проти Аякса Динамо повинно підійти у всеозброєнні

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров прокоментував перемогу столичного клубу у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Головним завданням на цей матч була перемога, а за рахунком Динамо здобуло її впевнено.

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Прийшло багато уболівальників, і кияни порадували їх результатом. На цьому етапі це найважливіше. Всі інші питання всередині колективу розберуть тренери.

Найближчим часом гру команди зможуть посилити бразильські новачки, клуб продовжує шукати нападника. Тому до поєдинків з Аяксом команда повинна підійти у всеозброєнні. Хоча голландці – непростий суперник", – цитує Реброва Команда1.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.

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