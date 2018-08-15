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Ребров: До поєдинків проти Аякса Динамо повинно підійти у всеозброєнні

14:15 820 Читать на русском
Ребров: До поєдинків проти Аякса Динамо повинно підійти у всеозброєнні
Сергій Ребров / Фото: ФК Динамо

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров прокоментував перемогу столичного клубу у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Головним завданням на цей матч була перемога, а за рахунком Динамо здобуло її впевнено.

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Прийшло багато уболівальників, і кияни порадували їх результатом. На цьому етапі це найважливіше. Всі інші питання всередині колективу розберуть тренери.

Найближчим часом гру команди зможуть посилити бразильські новачки, клуб продовжує шукати нападника. Тому до поєдинків з Аяксом команда повинна підійти у всеозброєнні. Хоча голландці – непростий суперник", – цитує Реброва Команда1.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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Динамо - Славія Прага Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Аякс Аякс Сергій Ребров Сергій Ребров Аякс - Динамо
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