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Вербіч: Аякс сильніший за Славію, але ми віримо в себе

11:44 1427 Читать на русском
Вербіч: Аякс сильніший за Славію, але ми віримо в себе
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Перші 20 хвилин ми діяли добре, але потім нас дещо притисли до власних воріт. Була важка гра відносно рівних команд, багато боротьби, особливо в центрі поля. Ми намагалися своїм пресингом, своїм рухом, не дати чехам зіграти у їх футбол, але усім було дуже важко через сильну спеку. Тепер всі наші думки про наступний раунд.

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Напевно, що Аякс сильніший за Славію, але ми віримо в себе. Вважаю, що ми додаємо з кожним матчем і думаю, що так буде і надалі.

Мій гол був награною комбінацією. Ми награвали цю заготовку ще проти Шахтаря і взагалі ми добре виконуємо стандарти цього сезону. У Циганкова дуже хороша нога, він весь час знаходить когось із партнерів після своїх подач", – розповів Вербіч пресс-службі Динамо.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.

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Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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