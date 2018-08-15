Ребров: К поединкам против Аякса Динамо должно подойти во всеоружии

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров прокомментировал победу столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Главной задачей на этот матч была победа, а по счету Динамо получило ее уверенно.

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Пришло много болельщиков, и киевляне порадовали их результатом. На этом этапе это самое важное. Все другие вопросы внутри коллектива разберут тренеры.

В ближайшее время игру команды смогут усилить бразильские новички, клуб продолжает искать нападающего. Поэтому к поединкам с Аяксом команда должна подойти во всеоружии. Хотя голландцы – непростой соперник", – цитирует Реброва Команда1.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло на Аякс в плей-офф квалификации.

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